Dopo tre mesi di pandemia che ha bloccato l’intera filiera musicale, a giugno si prova a ripartire, non solo con le prime timide esperienze «live» ma anche con una lunga serie di uscite discografiche, in parte già pronte nei primi mesi dell’anno e rimandate a causa dell’emergenza sanitaria, in parte nate proprio durante la stessa (la tecnologia permette infatti oggi di produrre un disco standosene tranquillamente a casa). Una valanga di uscite aperta la scorsa settimana dalla regina del pop Lady Gaga e che ora vede scendere in campo sia vecchi leoni come Bob Dylan, Neil Young o Paul Weller, sia giovani promesse come Phoebe Bridgers, ma nella quale non mancano pure cose interessanti come l’omaggio dei Built To Spill a Daniel Johnston, la leggenda del cantautorato lo-fi. Eccovi una nostra personale lista delle nuove uscite sulle quali vale la pena di soffermarsi.

BOB DYLAN – Rough and Rowdy Ways (Columbia)

Il Premio Nobel non pubblicava un album di inediti da otto anni. I pezzi che lo hanno anticipato, soprattutto la lunghissima (quasi 17 minuti) Murder Most Foul, presentano un Dylan molto ispirato dal punto di vista dei testi, profondi, ricchi di immagini e riferimenti. Non c’è da aspettarsi rivoluzioni musicali ma è giusto considerare questo ritorno come un evento.

NEIL YOUNG – Homegrown (Reprise)

È il disco perduto di Neil Young. Lo ha registrato nel 1975 e dei 12 brani che lo compongono sette non sono mai stati pubblicati ufficialmente. È un album cupo, scritto nel periodo in cui era entrato in crisi il matrimonio con Carrie Snodgress: all’epoca l’autore di Harvest lo giudicò troppo personale decidendo così di lasciarlo nel cassetto. Fa impressione come lo stato d’animo di 45 anni fa ricordi quello del periodo attuale, tanto è il senso di smarrimento e isolamento emanato da questi brani. Non tutto però qui è oscuro: ci sono anche momenti più leggeri come una sorta di jam con i suoi amici Robbie Robertson e Levoln Helm, della Band.

BUILT TO SPILL – Plays the songs of Daniel Johnston (Ernest Jenning)

Un evento nell’ambito della cosiddetta «musica alternativa». I Built To Spill, band guidata da Doug Martsch, sono dagli anni ’90 un cult dell’indie; Daniel Johnston un mito, amato da Kurt Cobain, Sonic Youth, David Bowie, Tom Waits, perfino da Steven Spielberg e Matt Groening. Nel 2005 Jeff Fuerzeig gli ha dedicato un documentario premiatissimo, The Devil and Daniel Johnston. I suoi dischi sono praticamente introvabili, la sua vita – è morto lo scorso settembre – è stata un calvario a causa di gravi problemi mentali. Eppure è considerato il più grande outsider della nuova scuola di cantautori. Martsch e compagni stavano preparando con lui un tour: «È stato abbastanza speciale per noi», ha dichiarato. «Fondamentalmente volevamo documentare nel giusto modo quello che le prove più o meno erano state. È stata molto più dura di quanto pensassi».

PHOEBE BRIDGERS – Punisher (Dead Oceans )

È la grande promessa del folk americano, una ragazza di 25 anni che scrive canzoni desolate e perfettamente sintonizzate sulla sua generazione. Al momento non sembra molto turbata dalle aspettative che la circondano: «non m’interessa diventare un personaggio pubblico e nemmeno nascondere aspetti di me stessa. Ho una personalità normale. Le canzoni, per me, sono come una terapia: sono una persona ordinaria, una che va dalla psicologa» ha dichiarato. Anche lei ha dovuto cancellare il suo tour: tra poco comincerà una serie di concerti virtuali da casa sua. Location scelte: il letto e il bagno.

PAUL WELLER – On sunset (Polydor)

Torna il Mod Father a due anni di distanza da True Meanings. Weller è una sicurezza: nella sua carriera, che sfiora il mezzo secolo, ha sempre saputo reinventarsi senza perdere il contatto con le sue radici.

Un gigante del brit-sound che superati i 60 anni continua a essere un punto di riferimento per le nuove generazioni.

NORAH JONES – Pick me up off the floor (Blue Note)

Anche Norah Jones è andata a cercare nei suoi archivi e ha tirato fuori una serie di brani, precedentemente accantonati e incisi con colleghi famosi come la leggendaria Mavis Staples, Rodrigo Amarante, Jeff Tweedy dei Wilco, Thomas Bartlett, vero nome di Doveman. Un album riguardo al quale la Jones ha raccontato: «Mi sono davvero innamorata di questi pezzi, avevo i mix non definitivi sul mio telefono e li ascoltavo mentre passeggiavo con il mio cane. Le canzoni hanno continuato a girarmi in testa e mi sono resa conto che erano attraversate da un surreale filo conduttore, come un sogno febbrile che si svolgeva in qualche luogo tra Dio, il diavolo, il cuore, il Paese, il pianeta e me».

ROLLING STONES – Living in a ghost town (Polydor)

È il singolo che gli inossidabili dinosauri del rock hanno registrato «in remote» durante la pandemia. Una intensa ballad dalle tinte blues che riporta il gruppo alle sue origini sia sonore che... discografiche. La canzone viene infatti questo mese pubblicata sul «vecchio» formato a 45 giri con vinile colorato. Una chicca per collezionisti.

DION – Blues with Friends (KTBA Records)

Praticamente sconosciuto dai giovani ma autentica leggenda per chi è in odore di rendita AVS, Dion DiMucci è uno dei grandi – ma apprezzatissimi – outsider della musica americana, più amato e osannato dai colleghi che dal grande pubblico. Che non hanno esitato ad accorrere in questo suo omaggio al blues nel quale duetta con Joe Bonamassa, Brian Setzer, Paul Simon, Bruce Springsteen, Van Morrison, Billy Gibbons, Jeff Beck e chi più ne ha ne metta.

STEVEN WILSON – The future bites (Caroline International)

Annunciato a gennaio ma rimandato causa pandemia, è il sesto lavoro dell’autentico genio del prog contemporaneo sia sul fronte artistico che della produzione (apprezzatissimi infatti i suoi rimissaggi dei grandi dischi degli anni Settanta). Come da sua abitudine l’ex leader dei Porcupine Tree regala un concept-album dedicato alle dipendenze del XXI secolo e agli effetti della tecnologia nascente sulla nostra vita: dalla shopping-terapia fuori controllo ai social media manipolatori, fino alla perdita dell’individualità.

