Più ombre che luci

LE CANZONI In un Festival della canzone i motivi in gara dovrebbero essere al centro dell’attenzione. Ma a Sanremo non è mai così e anche quest’edizione non ha fatto da eccezione nonostante i proclami. Farle ascoltare all’1.30 di notte non è infatti rispettoso nei loro confronti e neppure degli interpreti, specie se a ritardare il tutto sono futilissimi intermezzi. La qualità delle stesse, comunque, è stata leggermente superiore a quella delle ultime edizioni, sebbene sia mancato il motivo in grado di emergere su tutti gli altri. Voto: 4

I CANTANTI La scelta di puntare più su «personaggi » che su veri interpreti è stata una delle note dolenti della rassegna, con molti presunti «Big» stonatissimi e incapaci di reggere la scena. Uno strazio, insomma, che ha finito spesso per penalizzare la credibilità delle scelte artistiche ma anche brani potenzialmente interessanti. Chi ha scelto questi interpreti, insomma, o è sordo o è meglio che cambi mestiere. Voto (complessivo) 3.

AUTOTUNE La pochezza di molti cantanti è andata di pari passo con uno smodato utilizzo del diabolico apparecchio che sostiene e/o modifica la voce. Con effetti a dir poco fastidiosi anche per chi (vedi Madame) non ne avrebbe bisogno. Voto: 3.

I PRESENTATORI Se lo scorso anno la formula Amadeus presentatore/Fiorello disturbatore aveva funzionato, la sua replica ha fatto cilecca. L’improvvisazione e la goliardia funzionano infatti solo a piccole dosi. Se esasperate come quest’anno finiscono per essere stucchevoli e noiose. Soprattutto se Fiorello da «disturbatore» diventa un prezzemolino canoro in grado di superare anche il criticato Baglioni in quanto ad egocentrismo. Voto: 2.

GLI OSPITI Tra le cose fastidiose del festival c’è stato vedere molti autori delle canzoni in gara sul palco quali ospiti. Una cosa eticamente inaccettabile così come altre sbandieratissime presenze chiamate unicamente per fini promozionali. Il tutto a discapito dei pochi ospiti «veri» che però non sono stati usati a dovere se non addirittura sminuiti - vedi Enzo Avitabile la cui splendida performance è stata ridicolizzata da un ingresso dei conduttori a fare da pagliacci. Voto: 2.

IBRAHIMOVIC Un campione dello sport ridotto a fare da macchietta e da caricatura a se stesso. Inutile se non addirittura dannoso alla sua immagine. Voto: 2.

ACHILLE LAURO L’unica vera intuizione geniale. Ovvero un ospite chiamato a creare delle performance originali ed esclusive. Cosa che Lauro ha fatto perfettamente, senza «sanremizzarsi » ma tirando fuori tutto sé stesso tra genialità, riflessioni e provocazioni. Un’idea da rilanciare a tutti gli ospiti. Voto: 6.

CO-PRESENTATRICI Troppe, spesso assolutamente inadatte sia alla presentazione sia a dare un valore aggiunto alla serata e che il più delle volte non sono andate oltre, anche nei loro monologhi, a scontate banalità. Unica eccezione la giovane Matilda De Angelis, una vera fuoriserie della scena. Voto: 3 (6 alla De Angelis).

AUTORI I titoli di coda affermavano che erano una decina al servizio dello spettacolo. A giudicare dai risultati devono aver passato tutto il loro tempo al mare, vista la scarsa qualità dei dialoghi, degli sketch ma anche degli interventi di ospiti come Ibra. Voto: 2.

LE SCALETTE Troppo lunghe, macchinose, frammentate e in grado di minare la resistenza anche del più accanito sostenitore. Se Eurosong (che è leggermente più complesso di Sanremo) riesce a condensare il tutto ogni sera in due ore, perché non è possibile farlo anche in Riviera? Please citofonare EBU (Unione europea di radiotelevisione, ndr) dove la RAI ha addirittura la vicepresidenza per informazioni. Voto: 2.

AUDIO E VIDEO Invece che progredire da questo punto di vista il festival è regredito, tra livelli sballati, microfoni che non funzionavano (che in un simile festival alcuni cantanti debbano interrompere e ripartire da capo è inconcepibile), distorsioni e immagini da... ottovolante in grado di provocare il mal di testa. Anche qui qualche ripetizione da Eurosong forse è necessaria. Voto: 3.

ZONE D’OMBRA Troppe, poco chiare e fastidiose. Già detto degli autori delle canzoni in gara presenti quali ospiti, è piaciuto poco il vedere la moglie del direttore artistico condurre (a che titolo?) il «Primafestival» ma anche stucchevoli autoincensazioni come il Premio Sanremo assegnato al co-conduttore Fiorello. Una serie di cadute di stile non necessarie. Voto: 2.

