Lo smartphone sarà l’unico oggetto di sicuro indispensabile del nostro futuro e fra vent’anni non dovrebbe nemmeno essere troppo diverso da quelli che abbiamo in mano oggi, per un mero discorso di vista e digitazione. Per questo nel mondo tech il vero campo di battaglia commerciale è l’oggetto che tocchiamo in media 2.617 volte al giorno: ci sono prodotti che letteralmente spariranno (chi si ricorda dell’iPod?) e altri, come appunto lo smartphone, che si evolveranno venendo sostenuti nelle vendite dalle nuove reti 5G e 6G.

Presente

Da tempo si parla di declino dello smartphone e in effetti il 2019 rispetto al 2018 aveva fatto segnare un -2% su scala globale, il primo segno meno dopo oltre un decennio di crescita ininterrotta. Ma i dati di vendita e le loro proiezioni fino al termine del 2020...