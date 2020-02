Premio per la miglior regia a Roman Polanski questa notte ai César 2019 per il film «J’accuse». Un riconoscimento che ha suscitato momenti di forte tensione all’interno del teatro parigino, con le attrici Adèle Haenel e Céline Sciamma che hanno abbandonato la sala al grido di «Vergogna!», in riferimento alle accuse di stupro e aggressioni sessuali che pesano sul regista franco-polacco.