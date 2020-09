Susan Trumbore (Germania/Usa) per ‘La dinamica del sistema Terra’, Jean-Marie Tarascon (Francia) per ‘Sfide ambientali: scienza dei materiali per le energie rinnovabili’, Joan Martinez Alier (Spagna) per ‘Sfide ambientali: risposte dalle scienze sociali e umane’ e Antonio Augusto Cancado Trindade (Brasile) per ‘Diritti umani’, sono i quattro vincitori dei Premi Balzan 2020.