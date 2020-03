La coproduzione svizzero-belga «Le milieu de l’horizon» di Delphine Lehericey è stata premiata nella categoria Miglior film, mentre. Joanne Giger è stata premiata nella categoria Migliore sceneggiatura per lo stesso film. A «Immer und ewig» di Fanny Bräuning sono stati conferiti il premio come Miglior documentario e, per la colonna sonora firmata da Olivia Pedroli, il premio come Migliore musica dal film.

I premi nelle categorie Miglior interprete maschile e Migliore interprete femminile sono andati rispettivamente a Sven Schelker per il ruolo in «Bruno Manser – La voce della foresta pluviale» e a Miriam Stein per il ruolo di Odile in «Moskau Einfach!». Cecilia Steiner è stata premiata nella categoria Migliore interpretazione da non protagonista per il ruolo di Hannah in «Der Büezer», Basil Da Cunha nella categoria Migliore fotografia per il lungometraggio «O Fim do Mundo» e Jann Anderegg nella categoria Miglior montaggio per «Baghdad in My Shadow». Il Premio speciale dell’Accademia va al tecnico delle luci Ernst Brunner per gli effetti luminosi nei film di fiction «Tambour Battant» e «Sekuritas».