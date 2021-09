Lunedì 13 settembre, alle ore 15.00, nella sede dell’Accademia della Crusca a Firenze, il locarnese Ariele Morinini riceverà il «Premio Giovanni Nencioni per una tesi di dottorato in linguistica italiana discussa all’estero», giunto alla X edizione.

Ariele Morinini si è formato presso l’Università di Losanna, dove nel 2013 ha ottenuto una laurea magistrale in italianistica. Qui ha successivamente lavorato come assistente diplomato e ha partecipato a un progetto di ricerca finanziato dal Fondo nazionale svizzero, diretto dal professor Lorenzo Tomasin, nell’ambito del quale ha elaborato la sua tesi di dottorato. Nello stesso ateneo ha svolto incarichi di docenza; attualmente collabora con l’Università di Losanna e insegna alla Scuola cantonale di commercio di Bellinzona.

Giovanni Nencioni (Firenze, 11 settembre 1911 - 3 maggio 2008), laureato in legge con Piero Calamandrei, linguista e lessicografo, è stato uno dei maggiori storici della lingua italiana, accademico dei Lincei, ha insegnato nelle Università di Roma, Bari, Firenze e presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. È stato presidente dell’Accademia della Crusca dal 1972 al 2000.

Gli accademici Gabriella Alfieri, Vittorio Coletti e Annalisa Nesi, commissari per l’edizione 2021, hanno deciso unanimemente di assegnare il premio alla tesi di Ariele Morinini con le seguenti motivazioni: «Dedicata a ricostruire la vicenda della percezione e della valutazione dell’italianità linguistica della Svizzera italiana, la tesi affronta - con proficua convergenza di metodo tra storia della lingua e filologia - la tematica in prospettiva storica, dalle tracce medievali e d’età moderna del dialetto lombardo alla forte emersione di una coscienza e di una conoscenza linguistica locale tra Otto e Novecento, quando la tensione all’identità elvetica e la fedeltà alla lingua italiana non sembrano sempre andare d’accordo. L’autore si muove con abilità tra documenti e risultanze storico-filologiche e discussioni politico-identitarie, tra sospettosi nazionalismi e fierezze transfrontaliere».