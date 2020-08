Le opere di Vincenzo Vela vanno in tournée per celebrare il bicentenario della nascita dello scultore ticinese. In grande formato e in 3D, le immagini sono in mostra fino al 3 settembre in piazza Remo Rossi a Locarno (nel piazzale antistante il Palacinema) e lo saranno pure dal 22 agosto al 25 ottobre al Museo di Leventina a Giornico. Le immagini tridimensionali sono state realizzate da Philippe Antonello e Stefano Montesi, fotografi di scena e ritrattisti per star di fama internazionale. Tramite speciali occhialini disponibili gratuitamente, prendono così vita alcuni eroi di Vela, come lo schiavo liberato Spartaco o i minatori de Le vittime del lavoro. Il progetto espositivo è accompagnato da testi esplicativi in italiano, tedesco e francese.