Prima la palla ovale, ora la pista da ballo

Dove ti trovi ora?

«Sono a Roma, tra poco andrò in sala da ballo per le prove».

Chi è Alvise Rigo?

«Sono un ex rugbista professionista e ho 29 anni».

Hai giocato a rugby anche in Ticino?

«Ho giocato con la 7sirs, una squadra ticinese che partecipa a tornei a livello mondiale. Grazie a questa esperienza ho giocato anche in Ticino, a Bellinzona, e ho visitato il lago di Lugano».

Un aspetto che ti ha colpito?

«Dell’esperienza ticinese, vi farà sorridere, ho un ricordo indelebile: ho dormito in un bunker! Mi ha colpito molto, è stato emozionante. In Italia abbiamo le cantine, in Svizzera avete i bunker, siete avanti!»

Come vivi il ballo?

«Come qualsiasi altro tipo di sport. Per me le ore di ballo sono allenamenti a tutti gli effetti. Alimentazione, riposo, preparazione fisica. Il sabato c’è la partita, la gara è la puntata».

Sei competitivo?

«Certo, ma sono qui per divertirmi, e per non fare brutte figure. Mi impegno molto».

Com’è nata questa occasione?

«Tre anni fa ho lasciato il rugby e la mia vita è cambiata: ho anche lasciato la mia ragazza e mi sono trasferito a Milano. Iniziando a lavorare come security nei locali, barman e personal trainer, mi sono anche avvicinato al mondo dello show business, così, grazie all’agenzia che mi rappresenta, sono iniziate ad arrivare diverse proposte».

Ballare: è stata una scelta difficile?

«Devo dire di no. ‘Ballando con le stelle’ è un programma pulito, con sana competizione, vicino anche al mondo dello sport, il mio mondo. Ho rifiutato molti inviti per altri programmi. In questo caso invece ho subito colto la sfida in modo propositivo».

Il primo impatto in sala da ballo?

«Bello. Il programma ti lancia direttamente in una sala da ballo dove ti aspetta la tua maestra. Mi ha messo a mio agio e ho subito iniziato. Mi è venuto spontaneo iniziare a muovermi».

Ora che anche tu ti muovi a tempo, come vedi il ballo?

«Il ballo è uno sport. Forse il più bello di tutti, perché oltre alla disciplina, le regole, e la preparazione fisica, c’è l’arte».

Sei in coppia con una super partner sul palco. Tra voi c’è molta complicità...

«Deve esserci! La collaborazione e la fiducia devono essere totali, perché poi quando siamo sul palco e ci esibiamo, oltre a svolgere bene il compito, è importante trasmettere anche delle emozioni, creare empatia».

Chi temi di più?

«Gli artistoidi. Perché sono tutti dei mostri sacri del loro settore. Io so di essere il meno conosciuto e il più giovane. Mi salvano in duro lavoro e la dedizione. È una competizione in cui quello viene prima di tutto, perché si tratta di una competizione molto lunga, e molto fisica. Quindi sicuramente la mia disciplina sportiva mi aiuta».

Tra i partecipanti c’è un altro sportivo, Andrea Iannone.

«Con Andrea andiamo molto d’accordo, sarà perché abbiamo più o meno la stessa età e un background sportivo».

Il dopo Ballando con le stelle?

«Non mi pongo troppo questa domanda, è una esperienza e non un “wanna be” per me. Senza dubbio c’è anche la visibilità che ti da questo programma, io comunque lavoro nel mondo del fitness, non ho paura del futuro. Più che a livello televisivo, se devo proprio farmi un augurio per il futuro è quello di continuare viaggiare molto, conoscere, spostarmi e fare tante nuove esperienze».

Sei un viaggiatore seriale?

«Assolutamente. Sin da bambino con i miei genitori ho sempre viaggiato molto. Poi ho studiato Mediazione linguistica all’università, perché le lingue le culture straniere mi hanno sempre affascinato. Spero di avere il tempo per portare a termine anche quel percorso di studi, mi manca la laurea».

