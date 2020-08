Il 22. Festival internazionale di teatro di figura «Il castello incantato» si terrà dal 15 agosto al 5 settembre nelle piazze del Locarnese e del Gambarogno. Per garantire le attuali misure anti-contagio, gli organizzatori puntano su spettacoli leggeri, gratuiti e per tutte le età, che invitano ad una filosofia lieve di comunità in un’estate diversa dalle altre. Sei spettacoli sono creati da donne o assieme ad artiste, e protagonisti danno vita a svariate streghe e fate, gnomi e giganti, ma anche ad ingenui sempliciotti come Arlecchino e Pirù, che affrontano i perfidi della tradizione, tiranni, diavoli, draghi. In scena burattini, marionette, ombre, oggetti animati, attori e musici che raccontano con ironia e divertimento la realtà e l’immaginazione. I personaggi che invaderanno le piazze, le rive del lago, i monti faranno sognare e rabbrividire, diventano specchio e parodia dell’umanità.

Le compagnie di questa edizione provengono tutte da Svizzera e Italia e sperimentano burattini e marionette in tutte le sfumature del teatro di figura dalle più tradizionali alle più ardite, per il divertimento di un pubblico sempre molto variegato. Si comincia a Ferragosto con Pirù e la vendetta di Teodoro in cui Pirù, il personaggio icona del burattinaio Walter Broggini, sfida e infine vince il cattivo: appuntamento dunque il 15 agosto alle 20.30 a Cardada Pineta (annullato in caso di brutto tempo annullato, funivia con prezzi speciali dalle 17.15). Ispirati alla tradizione anche gli spettacoli Sacco vuoto, sacco pieno, sull’onestà, in chiave ironica e popolaresca, della compagnia C’è un asino che vola, che vede protagonisti due contadini ingenui ma scaltri (23 agosto, Minusio, Lungolago Portigon, alle 18) e Lo strano pranzo di Hansel e Gretel, versione scoppiettante della fiaba dei Fratelli Grimm de La casa degli gnomi, dove la baracca girevole è ora la casa dei genitori, ora quella della strega in un gioco di trasformazioni (26 agosto Magadino, Bagno spiaggia). E poi via via fino alla chiusura il 5 settembre a Locarno...