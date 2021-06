Mattia «Mad» Mantello lo sappiamo, è uno dei chitarristi più ricercati sul nostro territorio. Ha iniziato a calcare il palcoscenico da giovanissimo e al momento può vantare una quindicina d’anni di carriera, numero forse poco impressionante se non si tiene in considerazione il fatto che rappresenta metà della sua vita. Fino a qualche tempo fa però è sempre rimasto nelle retrovie, a supporto dei tanti artisti la cui musica ha arricchito con il suo talento oppure dietro il nome di una band (Drivin’ Mad). Ma la pandemia che ha trasformato le nostre esistenze ci ha dato anche qualcosa di buono. Una di queste cose è il tempo, che molti sono riusciti a mettere a profitto e Mad Mantello è uno di questi. Con questo tempo ha potuto riflettere, prendere coraggio, mettere ordine tra le tante cose da fare e concentrarsi sul suo suono.

Inevitabilmente, il Mad Mantello che è venuto fuori è un Mad Mantello che abbiamo riscoperto indissolubilmente legato al rock. E diciamo «riscoperto» perché questa sua caratteristica ad oggi non era mai emersa in maniera così chiara e distinta, almeno fino a quando non ha deciso di prendere completo possesso della sua persona artistica, finendo per rivelare moltissimo di sé. E quello che ci ha rivelato è una sana e necessaria propensione all’ottimismo, all’onestà e all’autenticità. I suoi testi sono semplici e diretti ma per nulla scontati. Il suo blend di rock ricorda molto un John Mayer della prim’ora, senza però finire per diventare uno sgradevole scimmiottamento (anche questo a testamento del suo grande talento). E questo suo ultimo singolo I Need To Be Loved, uscito la scorsa settimana, è un’ulteriore conferma che questa nuova strada ha un potenziale incredibile, se solo deciderà di mantenere la rotta anche quando i concerti ripartiranno, e le sue doti ritorneranno ad essere merce pregiata nell’economia musicale della nostra regione, e non solo.

«Control funge da incoraggiamento per chi in questi mesi ha messo in dubbio i propri sogni, desideri, il proprio cammino, o per chi al contrario - grazie anche a questo momento di crisi - vuole ricominciare da capo e scrivere un nuovo capitolo della propria vita, provando a realizzare un sogno che per troppo tempo ha tenuto nel cassetto». È con queste parole che il cantante e compositore ticinese Davide «Dave» De Vita descrive invece il suo secondo singolo, pubblicato venerdì scorso e che funge da apripista per il suo primo EP da solista che vedrà la luce a fine settembre. L’ex frontman dei Tipsy Road negli ultimi anni ha arricchito il suo bagaglio di esperienze prestando la sua versatilità a svariati progetti e completando la sua formazione musicale.

Muovendosi tra Ticino e Svizzera romanda ha potuto ampliare il suo orizzonte sonoro e ciò ha finito per essere una spinta a concretizzare proprio quel sogno sopracitato. «Il brano incita ad agire e a compiere il primo passo subito, senza attendere che arrivi il momento giusto, poiché questo momento potrebbe non arrivare mai. [...] Vuole essere un inno e un incitamento a vivere una vita che sia la propria, e non quella di qualcun’altro. Incoraggia ad avanzare passo dopo passo, verso le cose che ci rendono felici, qualunque esse siano». Per meglio convogliare questo messaggio, più che mai importante, soprattutto in questo periodo di incertezza, Dave ha scelto sonorità pop rock moderne, caratterizzate da ritmi up-tempo e melodie vivaci che riportano alla mente atmosfere che potremmo definire quasi da stadio. Scritto, prodotto e arrangiato da Dave De Vita (per quest’ultima parte si è fatto affiancare da Jonas Macullo), questo singolo rappresenta solo il primo passo. Pandemia permettendo Dave effettuerà, durante l’estate, un minitour promozionale per presentare in anteprima assoluta gli altri brani che faranno parte dell’album.

