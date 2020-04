Nessuna epoca ha dovuto affrontare tutta una serie di luoghi comuni come accade con la nostra. Anche quando le società erano arcaiche e semplici, anche quando si trattava di sotterrare o dissotterrare l’ascia di guerra c’era la Sibilla, c’erano le foglie degli oracoli, c’era la magia a scompigliare le carte. È opinione corrente che l’Ottocento sia stato il secolo del progresso, del Positivismo. Nell’Ottocento si sviluppa l’industria con la macchina a vapore, i viaggi attraverso le nuove ferrovie. La filosofia diventa concreta, il romanzo si impone e racconta il suo tempo. La scienza progredisce, e si guariscono le malattie con nuovi composti chimici che non sono più dei pericolosi veleni. Ma l’Ottocento è anche altro: mai come in quel secolo hanno prosperato maghi, medium, spiritisti e tutto...