La nuova storia già girata, «Il metodo Catalanotti», sarà trasmessa nel 2021 come previsto dai palinsesti Rai presentati ieri. Si spera che non sia l’ultima, ma non è detto. Si addensano infatti nubi sul futuro di Montalbano in TV, e non ha sciolto il dubbio l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini neanche in occasione dell’anniversario della morte del papà letterario Andrea Camilleri, di cui ricorre oggi un anno dalla scomparsa: «Per il momento non abbiamo nessuna novità specifica sul futuro della serie», ha spiegato Salini rispondendo ai cronisti.

Lo stesso Luca Zingaretti, interprete del celebre commissario siciliano, aveva dichiarato, in occasione della messa in onda degli ultimi due episodi di cui aveva in gran parte curato la regia, che voleva riflettere dopo la scomparsa dei tre pilastri della serie: Camilleri, il regista Alberto Sironi e lo scenografo Luciano Ricceri che ha costruito l’immaginario camilleriano in tv. «Ho bisogno di tempo per riflettere», spiegava l’attore in quell’occasione senza approfondire successivamente, «per sedimentare il dolore e elaborare il lutto, poi deciderò se tornare sul set senza questi amici o finire questa avventura fantastica.

La serie ha festeggiato i vent’anni ed è ormai un classico, nonché uno dei titoli più amati dal pubblico. Oltre un miliardo di spettatori calcolando anche le repliche, numeri da record. L’appuntamento con i nuovi episodi ogni volta è un evento, una festa popolare che si celebra. Montalbano è il testimonial principe non solo della fiction della Rai, ma anche della Rai come tale. «Montalbano ha i valori dei nostri nonni» dice Zingaretti, «è profondamente perbene e crede nell’amicizia. È un uomo che può guardarsi allo specchio tutte le mattine».

Una certezza intanto la abbiamo: Zingaretti torna a impersonare l’amato commissario di Vigata e firma anche in questo caso la regia, su Rai1 il prossimo anno, con «Il metodo Catalanotti» tratto dal libro (Sellerio) del grande scrittore scomparso. Per gli «specialisti» l’ultimo autentico Montalbano sarebbe proprio «Il metodo Catalanotti» del 2018, dal momento che «Il cuoco dell’Alcyon», uscito nel 2019, è la riscrittura di una vecchia sceneggiatura per un film mai fatto.

