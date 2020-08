Un evento eccezionale, concentrato sull’arco di un lungo week-end, dal 18 al 20 settembre. Si presenta così la versione COVID-compatibile delle Settimane Musicali di Ascona. Posticipata al 2021 l’edizione anniversario del 75°, l’evento vedrà la partecipazione di stelle di prima grandezza della musica classica mondiale e presenterà un programma cameristico decisamente originale. “Piemontesi & Friends”: è il titolo non ufficiale di questa rassegna, che il direttore artistico nonché pianista oramai affermatissimo (ricordiamo che a settembre debutterà con i Berliner Philharmoniker e a ottobre con l’Orchestra Filarmonica di New York...) Francesco Piemontesi ha allestito in tempi di record in sostituzione del cartellone inizialmente previsto. Il risultato è una tre giorni musicale esclusiva, di altissima qualità e dal carattere intimo e familiare che si svolgerà nella chiesa del Collegio Papio di Ascona dove il pubblico avrà modo di vedere all’opera, in combinazioni sempre diverse e probabilmente irripetibili, cinque acclamati artisti: la star mondiale del violino Leonidas Kavakos, il grande violista tedesco Nils Mönkemeyer, il clarinettista Jörg Widmann (anche nelle vesti di celebrato compositore), il violoncellista Daniel Müller-Schott e, appunto, il pianista Francesco Piemontesi. Cinque grandi nomi che si esibiranno da soli, in duo, in trio o in quartetto in un programma sempre sorprendente, che spazierà da Bach, Mozart, Brahms e Schubert ad opere più contemporanee di autori come lo stesso Jörg Widmann, Helmut Lachenmann (Cinque variazioni su un tema di Schubert per pianoforte solo) e Olivier Messiaen, di cui sarà presentato, dopo il successo l’anno scorso del Catalogue d’Oiseaux, il Quatuor pour la fin du temps, opera fondamentale della produzione cameristica del XX secolo, che è stata composta ed eseguita la prima volta in un campo di prigionia tedesco nel 1940/41.