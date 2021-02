Ricordate i Traveling Wilburys? È stato l’ultimo grande supergruppo, davvero grande e davvero super quanto può esserlo una band che coinvolge un Beatle – George Harrison – il futuro Premio Nobel Bob Dylan, un grande del rock come Tom Petty, un alchimista del pop come Jeff Lynne (leggi Electric Light Orchestra) e, infine, un padre putativo del rock’n’roll come Roy Orbison.

Correvano gli anni Ottanta e quel quintetto (ridotto poi in formazione a quattro dalla prematura scomparsa di «The big O») snocciolò un paio di album divertenti e deliziosi. Ma i semi di quel progetto risalgono a molti anni prima. A quando i Fab 4 incontrarono un Dylan particolarmente stupito che quegli abili inglesi confezionatori di hit non avessero mai provato le delizie più... stupefacenti. E se si può pensare che lui e...