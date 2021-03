Più va avanti, più Sanremo 2021 si sta trasformando in un complicato percorso ad ostacoli per la coppia Amadeus-Fiorello che, dopo aver - forse - preso un po’ sotto gamba la situazione, ora si ritrova a dover fare i conti con quella serie di criticità che molti avevano evidenziato in sede di presentazione e che ora stanno venendo a galla in modo crudo, ossia con un crollo degli ascolti. Che nella serata di mercoledì è stato ancora maggiore della precedente, con una perdita secca di quasi due milioni di telespettatori rispetto allo scorso anno e uno share mai così in basso dal 2015. Un bel pugno nello stomaco, insomma, che sia la direzione artistica sia i vertici RAI stanno provando ad incassare il meglio possibile sfoderando giustificazioni alla John Belushi dei Blues Brothers («Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, c’era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c’è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette!!!») che però non reggono, soprattutto se confrontate con le entusiastiche dichiarazioni programmatiche e le certezze sfoderate solo pochi giorni fa.

Troppa approssimazione

La verità è, come ribadivamo in sede di presentazione, che Sanremo 2021 è stato costruito con eccessiva approssimazione confidando sul fatto che visto che la gente è tutta chiusa in casa, che il resto delle reti tv non offrono nulla di straordinario e che alle spalle ha un grande battage pubblicitario, tutti lo avrebbero guardato. Purtroppo non sta accadendo: il pubblico sembra essersi stufato di programmi dilatati all’inverosimile (e lo si evince dai dati d’ascolto della seconda parte della rassegna che vanno a picco) e non appare neppure più entusiasta di quella conduzione «goliardica» che lo scorso anno aveva applaudita ma che, come prevedevamo, se esasperata, alla lunga finisce per stufare.

I «click» ingannatori

Anche le scelte artistiche hanno palesato una serie di problemi. Uno di questi balzato agli occhi e, soprattutto, alle orecchie di tutti è l’incoerenza nella categorizzazione degli artisti. Ovvero cantanti con una solida preparazione, dischi, tournée e eccellenti partecipazioni alle spalle - come Davide Shorty, Wrongonyou e Folcast - che sono stati obbligati a seguire la lunga trafila di Sanremo Giovani. Al contrario, autentiche carneadi con alle spalle solo un paio di singoli e un pugno di visualizzazioni in Rete (che non sono sinonimo di qualità artistica - pure i teneri gattini che si rotolano sui divani hanno infatti milioni di click sul web) sono state promosse a «Big» salvo poi miseramente naufragare una volta ritrovatesi con un microfono in mano in diretta davanti alle telecamere.

L’aver dato la preferenza al numero di «click» piuttosto che al numero di concerti e di performance dal vivo nella scelta dei concorrenti si sta rivelando insomma un pericoloso boomerang che, oltre a disamorare la platea nei confronti di una competizione palesemente sballata, fa perdere credibilità all’intera macchina organizzativa del festival sbugiardando la sua pretesa di fare del palcoscenico dell’Ariston la vetrina della miglior musica italiana del momento: operazione che Claudio Baglioni (che nei suoi due Sanremo ha forse peccato di un eccessivo protagonismo - ma Fiorello non è da meno...) aveva cercato di fare e che Amadeus ha invece vanificato. E questo perché il primo ragionava da musicista mentre l’altro, pur animato anch’egli da nobili intenti, pensa principalmente da «diggei».

Chi vincerà tra i Giovani?

Intanto stasera Sanremo 2021 emetterà i suoi primi verdetti proclamando il vincitore della categoria Nuove Proposte. A sottoporsi al triplice giudizio di Televoto (34%), Giuria demoscopica (33%) e Giuria della Sala Stampa 33%) saranno Davide Shorty, 31.enne palermitano con alle spalle una proficua carriera in ambito funk-soul sfociata nella pubblicazione di sei album; Wrongonyou (Marco Zitelli), trentunenne romano cresciuto musicalmente negli USA, con all’attivo una ventina di registrazioni, colonne sonore, esibizioni in grandi festival internazionali; Folcast (Daniele Foilcarelli), 29 anni, diplomato al conservatorio, da un quinquennio tra i protagonisti della scena italiana funk, R&B, soul sotto la supervisione del noto produttore Tommaso Colliva; e Luca Gaudiano, cantautore foggiano, classe 1991, con alle spalle anni in ambito teatrale durante i quali ha lavorato, oltre che a propri progetti, agli adattamenti italiani di musical come Rent, American Idiot, Ghost.

Insomma quattro imberbi debuttanti, mica degli artisti completi come molti cliccatissimi «Big»...

