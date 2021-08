Per vedere un film alla 74.esima edizione del Locarno Film Festival bisogna prenotare il posto. È questa la grande novità per vivere l’esperienza del Pardo post (o meglio, durante) pandemia. Che si sia accreditati, si abbia acquistato un abbonamento o si opti per il biglietto singolo, non si scappa: bisogna andare sul sito del Festival o sull’app ufficiale e assicurarsi la sedia. Una «modernità» che avrebbe potuto spaventare i più «old style», soprattutto chi con la tecnologia non va proprio d’accordo. E, si sa, il pubblico del Festival è molto eterogeneo e gli spettatori in età pensionata non mancano. Ma anche la «vecchia guardia» scalpitava per tornare a godersi la magia del cinema. E dopo un anno di quasi stop, con la versione ibrida, c’era voglia di riassaporare il Festival. Anche in considerazione del fatto che da vaccinati, e con tutti i piani di protezione, si ha meno paura di possibili contagi da COVID. Rinunciare per la tecnologia? Non se ne parla.

«Ci sono state reazioni veramente varie alle prenotazioni obbligatorie – spiega Simona Gamba, vicedirettrice operativa del Locarno Film Festival -. Tra gli habitué, alcuni si sono adattati, altri invece hanno storto il naso. Poi c’è la fascia meno digitalizzata che ha dovuto fare i conti con un’app, la creazione di un account e uno shop online». Una questione non di poco conto, a cui però molti non hanno detto no di principio e vi si sono buttati. «Stiamo facendo anche un percorso di alfabetizzazione per alcuni di loro, in un certo senso – aggiunge -. Noi abbiamo puntato molto sulla spinta all’acquisto online, per evitare le code che comunque ci sono. Ovvio che poi l’utilizzo di sistemi informatici con persone poco avvezze alla tecnologia qualche problema lo crea, ma abbiamo cercato di rafforzare il più possibile il team agli Infopoint e al call center e anche l’helpdesk via mail è stato potenziato, proprio per rispondere alle domande più frequenti». Il tutto sembra comunque funzionare, considerato che ieri erano stati venduti 87.000 biglietti online. Che corrispondono a 87 mila persone (in momenti diversi, ovviamente) in meno in fila.

© CdT

C’è spazio per tutti

In realtà, comunque, non tutto è così complicato come sembra. E, soprattutto, è possibile recarsi sul posto e ricevere aiuto e assistenza. Attorno a Piazza Grande gravitano dei ragazzi che indossano una t-shirt gialla inconfondibile. Sulla schiena c’è scritto «Ask me». Sono loro ad aiutare il pubblico con le richieste più disparate. «Di sicuro i dubbi maggiori per cui veniamo interpellati riguardano le prenotazioni – ci dicono -. Aiutiamo anche i più anziani a scaricare l’app e spieghiamo loro come usarla, se sono in possesso di uno smartphone. Quando non hanno nulla di tecnologico, li indirizziamo alla biglietteria». Questo è un Festival sia digitale, sia fisico. E a nessuno è richiesto di rinunciare ai film, se non è avvezzo alla tecnologia.

© CdT

Cambia il modo di vivere il Festival

Che la COVID abbia cambiato il Festival è certo. «È stata una grande sfida, perché il nostro pubblico è sempre stato molto libero sotto questo punto di vista – aggiunge la vicedirettrice operativa -. Gli abbonati e gli accreditati con un badge al collo potevano entrare e uscire a piacimento dalle sale, anche improvvisando la loro giornata o aggiungendosi a un gruppo di amici, in base alle suggestioni del momento. La situazione sanitaria attuale ci ha costretti a rendere conto di un tracciamento. Questo ha comportato un cambio delle logiche interne». Adattarsi, per una macchina organizzativa così importante, non è un gioco da ragazzi. Soprattutto farlo in poco tempo. «Noi abbiamo lavorato a tre scenari possibili: certificato COVID ovunque, formato ‘‘ibrido’’, scenario aperto. All’ultimo abbiamo focalizzato tutto sul metodo intermedio che si sta concretizzando in questi giorni». Il protocollo della kermesse, in effetti, risulta molto attento. E la direzione ha previsto anche la possibilità di variazioni di piano. Le prenotazioni online consentono di avere una stima più esatta degli ospiti e dei flussi, ma il personale ai controlli può essere incrementato anche nel corso della serata. Un processo di innovazione obbligatoriamente accelerato. «Quando sono arrivata, nel 2019, avevo intenzione di introdurre tutto questo sull’arco di tre-quattro anni. Ovviamente abbiamo dovuto anticipare tutto».

La magia è il pubblico, insieme

L’edizione «Locarno 2020 – For the Future of Films» ha richiesto tanto sforzo, ma ha anche insegnato molto. Ad esempio che per il Locarno Film Festival «è bello il mondo dell’online, ma a supporto e non come sostituto». «Abbiamo capito che per noi il valore del festival, la cosa che ci piace di più, è il momento d’incontro», aggiunge Simona Gamba. Un concetto già espresso in più occasioni dal presidente Marco Solari. Però, anche raggiungere l’altra parte del mondo è importante, soprattutto per una kermesse dal respiro internazionale come quella di Locarno. E con l’espansione dei contenuti che è possibile offrire al pubblico, principalmente agli addetti del settore, è emersa l’attenzione da parte dell’estero, soprattutto dall’Asia, che lo scorso anno ha fornito un riscontro davvero importante a livello di contatti, con diversi sold out anche nello streaming dei film in concorso. «Fondamentale per noi sarà lavorare sempre di più su questi contenuti a supporto. Però il film continuiamo a vedercelo al cinema. Parliamo di Piazza Grande e delle nostre sale, in cui le persone reagiscono insieme. Le vedi ridere, le vedi piangere. È un’esperienza collettiva che non può essere sostituita da quella che si ha sul divano di casa».

Come far convivere questo spirito di digitalizzazione con quello che è lo «zoccolo duro» del festival? «Sono due anime che viaggiano in parallelo. Che si guardano, si osservano con stima e non si scontrano». Il cuore del Locarno Film Festival restano Piazza Grande, la selezione dei film, le proiezioni in sala, il pubblico, i professionisti. Il digitale, semplicemente, è di supporto a tutto questo: nella biglietteria, nei servizi digitali per gli addetti, nel materiale extra. E oltre al mese di agosto, per tutto quel target che necessita di connettersi con il Festival tutto l’anno.

Insomma, con tutte le migliorie del caso possibili, il sistema di prenotazione sta funzionando. E Locarno sta regalando tutta la magia del suo cinema, seppur mascherato.

Simona Gamba, vicedirettrice operativa LFF. © CdT/Gabriele Putzu

