Sfoglio Facebook. Anche se non si tratta di fogli, ma di pagine del web. Ma il procedimento è simile, passi da una pagina all’altra, da una notizia all’altra, come avessi in mano un giornale. Mi fermo su un post di un’amica semiologa. C’è la foto di una persona che non rivedevo da 25 anni. È la fotografia di Jorge Lozano. Professore alla Complutense di Madrid, semiologo e amico di Umberto Eco, per alcuni anni direttore dell’istituto di cultura spagnolo di Roma. Lo conoscevo bene. La foto è un selfie scattato in un ospedale. Sotto il post le condoglianze di amici e persone che lo avevano conosciuto. la COVID si è portata via Jorge, ma il web mi ha restituito la fotografia di un uomo di cui non sapevo più nulla da molto tempo. Quelle persone che senza una buona ragione finisci per perdere. Questa...