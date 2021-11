Sono passati vent’anni da quel 29 novembre 2001, quando il mondo fu scioccato dalla notizia della morte di George Harrison, avvenuta all’età di 58 anni a Los Angeles dopo una lunga lotta con un tumore, sviluppatosi dapprima ai polmoni e poi espansosi al cervello che l’ex Beatle era riuscito a tenere nascosto quasi fino all’ultimo. Una notizia che spezzava definitivamente il sogno di una possibile reunion, ancorché parziale, del gruppo più celebre e celebrato della storia privando nel contempo la musica pop di una delle personalità più eclettiche dell’ultimo mezzo secolo: eclettismo che Harrison celava dietro un temperamento pacato e tranquillo (non per niente era soprannominato The Quiet Beatle) che tuttavia non gli impedì di essere una figura centrale dell’epica avventura beatlesiana (senza...