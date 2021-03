La faccenda è davvero seria. Perché spiega bene quello che stiamo diventando. Sembra un piccolo dettaglio, una cosa da niente. Abbiamo in molti un abbonamento a Netflix e siamo sempre di più impegnati a vedere nuovi film oppure serie. E anche su Amazon Prime e in tutte le piattaforme che distribuiscono e rendono fruibili prodotti culturali. Quello che sta accadendo da un anno a questa parte ha accentuato questo interesse. Non si esce la sera, si sta più in casa per ovvi motivi e film e serie sono una risposta immediata e forse più semplice dei libri per abbandonarsi a quello che in italiano si chiama intrattenimento e gli inglesi e gli americani chiamano «entertainment». Ma l’entertainment è qualcosa di più, perché unisce svago, distrazione e affari. È un genere, non è un’azione, una scelta....