Esplorare le emozioni e immergersi in un mondo creativo, risvegliando il bambino interiore. Come? Con la pittura. È questo l’obiettivo di Silvia, che ha scoperto l’Art Therapy e ora intende condividerla con gli altri. Perché se ha fatto bene a lei, può essere utile a molti. «La pittura porta in superficie ciò che teniamo nascosto», confessa. Classe 1992, Silvia Conconi è un’artista ticinese. È sempre stata una ragazza creativa, ma fino a qualche tempo fa quello dell’arte era un mondo in cui si rifugiava quasi di nascosto. La svolta è arrivata nel 2017, quando si è trasferita a Maiorca. Lì ha frequentato un’accademia d’arte e si è lasciata andare, scoprendo che con la pittura era in grado di esprimersi, raffigurando anche gli stati d’animo. Ecco perché l’Art Therapy: «Sono riuscita a fare pace con gli attacchi d’ansia che spegnevano le mie giornate – racconta - e ho compreso che non esistono limiti quando mente e cuore sono in equilibrio».

La decisione di aprire l’esperienza agli altri è iniziata in Spagna. «Tenevo sessioni quasi gratuite con i clienti di una vinoteca, poi sono riuscita a spostarmi in un laboratorio artistico. La condivisione attraverso l’arte della propria sfera emotiva è stata accolta con entusiasmo, anche grazie a una predisposizione culturale, probabilmente». Silvia ha quindi deciso di proporre anche a casa, in Ticino, questa attività: «È un po’ come tornare bambini. Prima si prende contatto e confidenza con la tela, i colori, e poi ci si lascia andare. Ognuno è libero di esprimersi. Rabbia, tristezza, allegria, paura. Bisogna sentirsi liberi di raccontare e raccontarsi».

In questo momento Silvia tiene un corso di Art Therapy come doposcuola a Chiasso. Ma ha pensato di rivolgersi anche agli adulti con «EmozionArti – L’arte che libera». E subito precisa: «Non servono abilità o competenze nel campo artistico, non è un corso d’arte né di pittura. È voglia di mettersi in gioco, descriversi, aprirsi al dialogo e scaricare stress e tensioni. Una condivisione di problemi, che consente di capire che abbiamo le stesse paure e difficoltà, anche se si manifestano in modo diverso. L’obiettivo è riuscire a parlarne, a comunicare. Ognuno con i suoi tempi».

E se di Art Therapy si parla, non bisogna tralasciarne i benefici. Silvia ci racconta di una donna che ha scelto la pittura per affrontare un dolore molto personale, la perdita di un bambino. «Usava delle sfumature molto forti e mi sono resa conto che aveva un blocco, qualcosa che non riusciva a superare. Aveva bisogno di ‘‘sfogarsi’’, in una maniera che fosse graduale. ‘‘Cosa faresti per superare il trauma, come accompagneresti questa perdita, che colori aggiungeresti per portare più serenità in questa situazione?’’. Poco a poco abbiamo instaurato un dialogo, ne abbiamo parlato, lei si è aperta. Ha provato a “curare” questo ‘‘scompenso emotivo’’ con l’aiuto della pittura». In un altro caso, attraverso il disegno è (ri)emerso il dolore di una persona causato da un forte conflitto familiare. «Ha capito che era una cosa che la faceva ancora soffrire, una macchia nera in un mare di colori protagonisti della sua vita. E ha provato ad alleggerire questo peso».

La pittura stimola sia la parte razionale sia quella emotiva, aiutando l’equilibrio del benessere. «La persona che partecipa al corso si lascia guidare dalle sue emozioni – conclude Silvia -. Viene spinta da ciò che vuole esprimere. Il mio compito è facilitare questo processo a ‘‘fluire’’, lasciando spazio a intuizioni e libere espressioni».

© Silvia Conconi

