Debuttare in questi giorni con un nuovo spettacolo, per giunta intitolato L’epidemia sembra essere atto temerario, se non di incoscienza.

«Diciamo di sì, anche se alla fine andare in scena è l’unica cosa che un attore o un regista può fare, ne ha l’opportunità: starsene fermo, infatti, non è nelle sue corde anche se – personalmente – il periodo in cui è teatri sono stati chiusi è stato importante per riflettere sul nostro mestiere e su cosa significa realmente svolgerlo».

E cosa è emerso da questa riflessione?

«Che siamo lungi dal trovare una soluzione ai nostri problemi, sui quali è necessario riflettere ancora a lungo. Ad esempio su come collegare maggiormente il nostro territorio con il resto del Paese; sul fatto che noi artisti svizzeri si debba imparare a conoscerci meglio e andare...