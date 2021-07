L’estate è la stagione per antonomasia della musica. Che nei mesi caldi viene vissuta in modo diverso rispetto agli altri periodi dell’anno: con molta più partecipazione ed entusiamo sul fronte dei concerti (soprattutto quelli «open air» con i quali si sta ricominciando ad aver confidenza dopo oltre un anno di forzata astinenza) e con maggior leggerezza e spensieratezza invece per quando riguarda gli ascolti alla radio o in Rete, focalizzati su pochi e martellanti «tormentoni» che spesso esauriscono il loro appeal nel giro di qualche mese.

Due differenti approcci dietro i quali ci sono mondi completamente diversi che in questa anomala estate del 2021 hanno però un comune denominatore: il Ticino. Provengono infatti dal nostro cantone due dei principali fenomeni estivi a livello nazionale. Ci riferiamo alla «strana coppia» composta dal conduttore radiofonico di Radio 3i Michael Casanova e dal rapper mendrisiense Nico N&P (Nicholas Butti all’anagrafe) che sta facendo sfracelli nell’universo dei social media – Tik Tok in primis – con la divertente canzoncina Bella Gianda e al sestetto Freddie & The Cannonballs che, imponendosi a Basilea allo Swiss Bluel Challenge, è diventato il portacolori elvetico della «musica del diavolo» sia nei principali festival del Paese, sia nelle due maggiori vetrine internazionali del settore: l’European Blues Challenge (la cui prossima edizione si terrà in Svezia) e l’International Blues Challenge che si svolge ogni anno a Memphis, negli USA sotto l’egida di quella Blues Society che rappresenta il principale punto di riferimento nella salvaguardia e nella promozione della musica afro-americana.

Una scena in fermento

Un doppio straordinario successo che, pur in ambiti diversi, testimonia il grande fermento all’interno della scena musicale ticinese contemporanea, come riconosce Federico Albertoni, bassista, cantante e leader di Freddie & The Cannonballs. «È un panorama vivacissimo con musicisti di grande valore che si sono formati nelle migliori scuole e che stanno mettendo in mostra tanti progetti validi, con idee ben definite. Certo gli ambiti in cui ci si muove sono diversi – noi, ad esempio, più che rivolgerci al pubblico di internet e delle visualizzazioni puntiamo sui concerti dal vivo, sul contatto diretto con la gente – però ciò non toglie che anche in quel settore più «commerciale» sia tutt’altro che facile riuscire ad emergere».

Un successo nato per gioco

In effetti un conto è rimediare qualche «click» sui social, un conto è diventare un fenomeno con milioni di visualizzazioni su YouTube e Tik Tok come sta accadendo a Nico N&P e Michael Casanova con Bella Gianda. E pensare che tutto è nato quasi per gioco. «Ho iniziato a frequentare Tik Tok lo scorso anno durante il lockdown», spiega Casanova, «creando un mio format, semplice e il più possibile divertente, in cui ogni intervento iniziava con il saluto/slogan, Bella Gianda, appunto, che accompagnato da quel gesto chiamato «shaka» è rapidamente diventato virale. Qualche mese dopo Nico N&P mi ha contattato dicendo di avere in mente un brano ispirato a ciò che facevo sui social: l’idea mi è piaciuta, abbiamo inciso la canzone, realizzato il video (curato da un giovane videomaker italiano di successo, Alessandro Murdaca - n.d.r.) abbinandolo ad un simpatico balletto realizzato con alcuni ballerini di Amici e da lì è partito il tutto».

Un «tutto» che, in poco più di un mese e mezzo (il brano e il relativo video sono stati pubblicati il 2 giugno) si può riassumere in oltre 800.000 visualizzazioni del videoclip, 19.8 milioni views con #bellagiandachallange e una incredibile viralità sintetizzabile nei 134.6 milioni di collegamenti fatti registrare dall’hashtag originale #bellagianda.

Una popolarità che però non sembra dare alla testa ai due artefici di questa impresa. «Se prima di realizzare questa canzone avevo delle idee abbastanza chiare in testa - ossia pubblicare un nuovo album - adesso tutto è un po’ più confuso», ammette Nico N&P. «Quello che posso dire è che non ho l’intenzione di cavalcare più di tanto questa operazione: lasciamo che Bella Gianda vada per la sua strada, poi vedremo cosa fare. Di sicuro continueremo a creare dei contenuti per Tik Tok e per i social media in generale». Gli fa eco Michael Casanova: «Social che, comunque, sono e continueranno ad essere un aiuto alla mia attività principale, che è quella di speaker-animatore radiofonico, per raggiungere un pubblico più ampio, diverso, più giovane con il quale non è così semplice trovare una chiave di contatto».

Suonare, suonare

Quello del contatto con un nuovo pubblico non pare invece essere un problema di Freddie & The Cannonballs. «L’esserci imposti allo Swiss Blues Challenge garantisce, grazie agli accordi che la Blues Society ha con le principali rassegne nazionali, la presenza nel cartellone dei maggiori festival nazionali e non solo», spiega Federico Albertoni. «Per cui nell’arco del prossimo anno le possibilità di suonare non mancheranno. Ed quello che sostanzialmente vogliamo fare nei limiti del possibile (molti componenti del gruppo devono infatti conciliare la musica con la loro attività professionale): portare il più possibile in giro la nostra idea di blues, fatta di un mix di nostre composizioni e di brani ripescati da quel grande repertorio risalente soprattutto alla metà del secolo scorso che sono caduti nel dimenticatoio nonostante la loro bellezza e l’essere stati fondamentali nell’evoluzione di questo genere . Un genere che molti potranno giudicare vecchio e un po’ ripetitivo ma che invece, a mio avviso, è estremamente vitale e propositivo, soprattutto tenendo conto dell’importanza che al suo interno ha l’improvvisazione che fa sì che ogni esecuzione, ogni interpretazione non sia mai uguale all’altra e presenti sempre degli elementi di freschezza e di novità». Tanti concerti insomma nel futuro immediato del sestetto ticinese intende affrontare accompagnandosi con un nuovo disco. «In questo periodo stiamo scrivendo molto», continua Federico Albertoni. «E c’è il desiderio di fissare questi nuovi brani su disco. Che però vogliamo realizzare in maniera particolare, ovvero registrandolo in presa diretta con del pubblico presente. Un «live in studio», insomma, diviso in due parti: una con brani originali, l’altro frutto dell’operazione di ricerca che stiamo portando avanti da qualche anno e composto da vecchi brani che non si sentono e non si suonano più. Il tutto, come dicevamo, realizzato in studio ma con il concetto del live, in modo da avere uno scambio di energia con il pubblico. Che è l’aspetto che amiamo maggiormente del nostro fare musica».

