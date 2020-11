La 33. edizione di Castellinaria si è aperta sabato scorso con un concerto trasmesso online. E sotto il segno della musica - filo conduttore che è al centro anche della mostra visitabile sul sito del festival - si pone anche quello che, in condizioni normali, avrebbe dovuto essere il lungometraggio inaugurale: Crescendo #makemusicnotwar, produzione tedesca diretta da Dror Zahavi e inserita nella selezione del concorso Young.

Linguaggio universale?

La musica viene spesso descritta come un linguaggio universale, in grado di unire i popoli di lingua e cultura diverse. Ma è sempre così? Esistono situazioni in cui pregiudizi, fratture etniche o sociali, se non addirittura conflitti armati che si protraggono da decenni, sono più forti del potere delle note, tanto potenti da impedire che si sviluppi...