Cento anni fa, il 16 maggio 1920, l’opinione pubblica era divisa su un tema in votazione quel giorno: aderire o no alla Società delle Nazioni? Per finire, i «sì» (favorevoli cioè alla proposta sostenuta dal Consiglio federale, e in particolare dal «ministro degli esteri», il ticinese Giuseppe Motta) prevalsero con circa il 56%. Dalle urne uscirono infatti 416.870 «sì» e 323.719 «no». Più risicato fu il voto dei Cantoni: 10 e 3 semicantoni si schierarono per il «sì»; 9 Cantoni (tra cui Berna) e 3 mezzi per il no.

La partecipazione era stata (almeno per i parametri elvetici, già allora in genere poco elevati) insolitamente alta: 77,4%.

La visione di Woodrow

Nata all’indomani della Prima guerra mondiale, per iniziativa del presidente americano Woodrow Wilson (1856-1924), la Società delle Nazioni...