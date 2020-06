Colpisce molto dover prendere atto che la cultura non è stata in grado di supportare in modo vero la crisi mondiale data dalla pandemia di COVID- 19. Lo ha fatto al solito modo, apparendo, dando opinioni spesso vaghe, esprimendo vicinanza emotiva, organizzando eventi, spesso online, che potessero confortare. Ma gli intellettuali non devono necessariamente apparire e non devono avere delle opinioni su cose che non sanno. Devono guardare il mondo e cercare di capire quello che altri non afferrano. E allora faccio un passo indietro per raccontare una storia.

Tre anni fa è uscito in Italia un libro molto interessante, lo ha scritto Giuliana Bruno. La Bruno è un’italiana, nata a Napoli, che vive a New York da 40 anni. E insegna «Visual and Environmental Studies» alla Harvard University dal 1990....