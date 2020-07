Fiorita quasi per strada, come componente di spicco delle numerose, ampie, pittoresche bande e fanfare che precorrevano le strade di New Orleans per feste e celebrazioni civili, come il Carnevale, o per processioni e per riti funebri, la tromba jazz deve i suoi natali a Buddy Bolden, un musicista rimasto ai confini tra mito e realtà per via del fatto che di lui, a parte numerose ammirate testimonianze verbali, non restano documenti discografici. È negli anni Venti, l’età di Al Capone e del Proibizionismo, di Francis Scott Fitzgerald e del charleston, che la tromba jazz cresce e si afferma, col clarinetto e la batteria, quale strumento-simbolo di un genere unico e fondamentale del panorama musicale contemporaneo. E, questo, lo si deve soprattutto a Louis Armstrong, che, a parte le originali...