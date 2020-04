Anche cinquant’anni, nel 1970, fa il 10 aprile cadeva di venerdì. Un normale venerdì di primavera, senza l’assillo del coronavirus e privo di particolari nubi all’orizzonte. Finché nelle edicole britanniche non apparve il «Daily Mirror» che apriva con il seguente titolo, «Paul is quitting the Beatles» e la seguente dichiarazione del musicista: «I have no future plan to record or appear with the Beatles again. Or to write any more music with John». («Non ho intenzione di registrare o di esibirmi in futuro con i Beatles. E neppure di scrivere musica con John»). Un annuncio secco, inaspettato non solo per i milioni di fan del gruppo più popolare della storia, ma anche per gli altri tre componenti della band che, è vero, da un po’ di tempo non andavano più così d’accordo, ma che non si aspettavano un simile colpo di scena. Soprattutto Lennon, il fondatore dell’ensemble, che si riteneva l’unico autorizzato a decretarne la fine e al quale nonostante fosse stato Paul a sbattere la parta, tutti addossarono la colpa dell’accaduto accusandolo di essere stato plagiato dalla nuova compagna Yoko Ono.

La pagina del «Mirror» che il 10 aprile 1970 annunciava la fine dei «Fab Four»

Un lungo logoramento

Le cose, però, andarono diversamente e la sfuriata di McCartney non fu che l’ ultimo atto di una situazione logoratasi da tempo. Otto anni di frenetica convivenza con gli occhi del mondo sempre puntati addosso, avevano infatti portato all’esasperazione quelli che – va ricordato – erano pur sempre poco più che dei ragazzi (Paul, all’epoca, aveva solo 27 anni e Ringo – il più «vecchio» – ne avrebbe compiuti trenta a luglio) desiderosi di avere anche una propria vita. Lennon, in particolare, aveva trovato accanto a Yoko Ono quella serenità che gli era sempre mancata e con essa anche la voglia di approcciare la musica in modo diverso, più sperimentale, in netto contrasto con la vena felicissima, ma spudoratamente canzonettara, di Paul. Nella diatriba tra i due leader aveva poi iniziato ad inserirsi il «baby» del gruppo, George, fino a quel momento tenuto ai margini del processo decisionale e che iniziava a reclamare i propri spazi ancorché quasi totalmente intrippato di mistica indiana. Diverbi dunque artistici che nonostante gli sforzi diplomatici di Ringo e del produttore George Martin, spostarono sempre più l’attenzione degli «scarafaggi» verso i propri progetti personali a discapito di quelli del gruppo.

Il dissesto finanziario

La sede della Apple Corps a Londra, sul cui tetto i Beatles tennero la loro ultima apparizione pubblica.

Queste pur forti divergenze avrebbero tuttavia potuto anche trovare delle soluzioni di compromesso (che in effetti i quattro, in studio di registrazione, trovarono – sia Abbey Road, sia Let It Be, i due album conclusivi della loro avventura, benché concepiti in un periodo non facile, rimangono infatti due capolavori) non fosse stato per un altro problema: i soldi. Già perché sebbene i quattro ne avessero guadagnati a palate, nel 1969 si ritrovarono quasi a secco. La morte improvvisa del loro manager Brian Epstein nel 1967 , una successiva e fin troppo «allegra» gestione finanziaria culminata nella fallimentare operazione Apple Corps (che nelle intenzioni dei creatori, John e Paul, doveva essere molto più che una casa discografica rivelandosi però unicamente una paurosa voragine succhia denaro) misero infatti la band alle strette, inasprendo i rapporti personali soprattutto su come uscire dall’impasse. Con da un lato McCartney che spingeva per affidarsi allo studio legale Eastman di New York (di proprietà del padre di sua moglie Linda) dall’altra Lennon che invece, con l’avallo di Ringo e George, diede in mano la gestione all’ex manager dei Rolling Stones Allan Klein. Fu questa scelta, unitamente a quella del Lennon, Harrison & Klein di affidare i nastri di Let It Be (registrati l’anno precedente assieme alle canzoni di Abbey Road) al produttore americano Phil Spector, la goccia che fece traboccare il vaso determinando lo «strappo» di Paul e la fine «de facto» dei Fab Four.

L’ultimo acuto

La copertina di «Let It Be», uscito un mese dopo l’annuncio di McCartney

Fine che però «de iure» fu decretata solo nel dicembre di quell’anno, giusto il tempo di sistemare gli affari in corso e raccogliere i frutti del già citato Let It Be, pubblicato l’8 maggio e divenuto, a tutti gli effetti una sorta lettera d’addio. Nel frattempo arrivarono il primo disco solista di «Macca», uscito il 17 aprile, una settimana dopo l’addio alla band e quelli di Ringo Starr e George Harrison i cui titoli A Sentimental Journey e All Things Must Pass sembrano essere il definitivo suggello alla fine della band e dei «favolosi Sixties».

