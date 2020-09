Un’edizione da ricordare la 77. della Mostra del Cinema di Venezia, non solo perché è stata quella che ha rotto l’incantesimo che la pandemia sembrava avere fatto al cinema e ai festival, che venivano cancellati e cadevano uno ad uno come castelli di carte prima ancora d’iniziare, ma anche perché ha saputo «navigare» alla ricerca di film interessanti, fuori da rotte conosciute e spesso lontano da nomi celebrati.

Icone in lotta per i diritti civili

A questi meriti si aggiunge quello di aver selezionato quest’anno il primo film diretto da una afroamericana, Regina King, attrice da Oscar (Boys N the Hood, Jerry McGuire, Ray) e regista al suo esordio con: One Night in Miami, presentato fuori concorso. Il film racconta una notte storica del febbraio del 1964 in cui s’incontrarono Cassius Clay, Malcolm...