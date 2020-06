Quattro conferme per Moon&Stars 2021

Dopo la cancellazione dell’edizione 2020, Moon&Stars pensa già al 2021. Lo fa confermando alcuni artisti che avrebbero dovuto esibirsi quest’anno in piazza Grande a Locarno. Si tratta di James Blunt, Lionel Richie, dei Silbermond e di Nek. «Ma è solo l’inizio», assicurano gli organizzatori nella newsletter inviata ai fan del festival. «Siamo in contatto con tutti gli altri artisti previsti nel 2020 e vogliamo riportarli a Locarno nel 2021. Inoltre, stiamo già tastando il terreno musicale per nuovi grandi nomi». La prevendita per la prossima edizione inizierà quest’estate.