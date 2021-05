«Don’t Look Back» Regia: D.A. Pennebaker. Con: Bob Dylan, Joan Baez, Alan Price, Albert Grossman, Bob Neuwirth. Documentario

USA 1967 (96’)È il film girato in appena una decina di giorni tra aprile e maggio del 1965 durante la «tournée elettrica» di Dylan e della sua band in Inghilterra che fece da prologo alla clamorosa «rottura» con l’ambiente folk americano al Festival di Newport. È un’occasione unica per scoprire un giovane Dylan senza filtri che deve affrontare la violenta ostilità dei fan e dei giornalisti, ma che tira dritto per la sua strada, come ha sempre continuato a fare da allora. «Don’t Look Back» è famoso anche perché Dylan inventa la formula del videoclip facendo scorrere nella sequenza iniziale una serie di cartelli scritti a mano con il testo della sua «Subterrean Homesick...