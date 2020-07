Il 1620 costituisce, nella storia dei rapporti tra Valtellina e Grigioni, una data tragica. Nel luglio di quell’anno fu perpetrata, da parte di bande armate cattoliche guidate da Giacomo Robustelli, di Grosotto, una strage di protestanti che lo storico Cesare Cantù definì, intorno alla metà dell'Ottocento, il “sacro macello” di Valtellina. L'azione, concepita come un'insurrezione - sostenuta militarmente e finanziariamente dagli spagnoli del Ducato di Milano - condotta per eliminare il dominio grigione sulle valli dell'Adda e della Mera, ebbe anche l'obiettivo, non secondario, di cancellare la presenza riformata nei baliaggi retici di Valtellina, Chiavenna e Bormio.

Cronaca di una strage

Il massacro ebbe inizio a Tirano, il 19 luglio, mentre nei giorni successivi furono investite Teglio, Sondrio,...