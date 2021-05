Nel 1987 uno dei più grandi semiologi e studiosi dei testi al mondo, ovvero Gérard Genette, scomparso poco più di tre anni fa, pubblicò un libro che si intitolava Soglie. In breve tempo Sogliedivenne un vero e proprio classico, a suo modo (la traduzione italiana è di Einaudi. Non è un romanzo, ma è un saggio particolare, perché esamina tutto quello che ha a che fare con un’opera letteraria, al di fuori dell’opera letteraria. Ovvero quello che gli specialisti chiamano il «paratesto». La spiegazione è semplice: paratesti sono tutte quelle cose che fanno parte del libro, ma non sono il libro. A cominciare dal titolo, che non è detto sia dell’autore. Continuando con le copertine, con le dediche, con i ringraziamenti, con le prefazioni, le scelte tipografiche. Il libro si intitola Soglie, perché...