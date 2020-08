La storia è tra le più vertiginose che si conoscano. Anzi, per essere precisi, che non si conoscono. Perché pochi ne sanno qualcosa, e la maggior parte delle persone la ignora completamente. È una storia di arte, è una storia di famiglie nobiliari, è una storia strabiliante che il 25 settembre prossimo diventerà un po’ meno misteriosa, ma dopo un lavoro decennale faticosissimo. Il luogo è Roma. E si tratta di una collezione di marmi greci e romani unica al mondo. Nel senso che neanche i musei Vaticani e nessun museo italiano ha così tanto. È la leggendaria collezione Torlonia. Quanti sono i marmi? Circa 620, tutti di un valore artistico senza paragoni. Appartengono alla famiglia Torlonia, una delle famiglie nobiliari più importanti del mondo. E come mai i Torlonia hanno una collezione così...