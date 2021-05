Le sneaker per alcune persone, che però lo dicono sottovoce, sono semplicemente quelle che una volta si definivano «scarpe da ginnastica», niente più di questo. Per molte altre sono invece una passione, spesso una collezione, a volte un’ossessione, in certi casi addirittura un investimento milionario.

Record da Kanye

Qualche giorno fa un paio di Nike Air Yeezy 1 è stato venduto da Sotheby’s per 1,8 milioni di dollari, l’equivalente di 1,65 milioni di franchi. Record mondiale stracciando quello precedente, i 615.000 dollari di Christie’s per un paio di Nike Air Jordan 1. Le scarpe messe all’asta da Kanye West hanno due particolarità: sono prototipi, cioè non sono mai state nei negozi per i comuni mortali, e soprattutto sono state indossate da Kanye West durante la cerimonia dei Grammy Awards del...