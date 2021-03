«Se trovi immediatamente una connessione tra questi due oggetti, non sei così giovane come credi». Questa è solo una delle frasi che in Rete, affiancando – come nella foto a lato – una musicassetta ad un lapis, riportano alla memoria quella che è stata, prima dell’avvento di Internet, dell’MP3 e dello streaming, la stagione in cui la musica è diventata veramente popolare: quella della musicassetta, supporto fonografico «vintage» tornato sulla bocca di tutti in questi giorni a seguito della scomparsa all’età di 94 anni del suo creatore, l’olandese Lou Ottens.

Musica per tutti e ovunque

È stata infatti la geniale intuizione dell’ingegnere nederlandese, unita alla sua determinazione nel diffonderla il più possibile (fu lui a convincere il suo datore di lavoro, la Philips, a concedere in licenza...