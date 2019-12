«L’amore è la cosa più importante della nostra vita. E non penso solo al sentimento che esiste tra due persone, ma a quello che ci lega a tutto ciò che ci circonda: luoghi, oggetti, animali. È l’amore che crea l’armonia nella nostra vita. E per raccontarlo porto sullo schermo una coppia in crisi, o forse la fine di un amore». Ci ha confessato Ferzan Ozpetek, presentando a Roma:...