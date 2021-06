Ilaria è una libraia con esperienza. Ha una libreria nel centro di Roma, non lontano da via Veneto, con clienti affezionati, molti libri: una di quelle a metà tra il punto vendita piccolo e di nicchia e i metri quadri delle grandi catene. Ilaria insegna in una scuola per librai, di fatto trasmette i segreti del mestiere a coloro che vorranno farlo per il futuro. L’altro giorno sono passato a salutarla, lo faccio di tanto in tanto. Si è parlato delle novità, dell’andamento del mercato, dei best seller annunciati e di quelli sfioriti prima ancora di uscire. Perché accade anche questo. Poi mentre mi offriva un caffè con la macchinetta che tiene accanto alle novità editoriali, mi ha mostrato degli scaffali, che non avevo affatto notato. Dorsi sconosciuti, diversi da quelli che siamo abituati a...