Dopo sei mesi caratterizzati da una serie di annullamenti ed edizioni online o ibride, con la 77. Mostra di Venezia il cinema è tornato sui grandi schermi e da domani al 4 ottobre tocca al 16. Zurich Film Festival collaudare la nuova formula «dal vivo» con le restrizioni dovute alla situazione sanitaria. Di questo e di molto altro abbiamo parlato con il neo direttore artistico Christian Jungen.

Sin da quando ha iniziato a manifestarsi la pandemia da coronavirus, lei non ha mai considerato l’opzione di tenere lo Zurich Film Festival 2020 online: per vivere il cinema ha bisogno delle sale e del pubblico?

«Sì, per me è fondamentale l’impegno per le sale, per l’esperienza collettiva e sarebbe stata una contraddizione debuttare come direttore artistico con un’edizione online, perché l’online è l’avversario...