Per usare il suo gergo si potrebbe cantargliele così: «Quentin, lurido bastardo, non sei soltanto un regista maledettamente bravo ma sei anche un fottutissimo scrittore di successo!». E avremmo condensato il nostro pensiero su C’era una volta a Hollywood, romanzo d’esordio, rigorosamente senza i puntini, del film strepitoso che il nostro ci ha regalato nel 2019. E proprio dietro quell’assenza sta gran parte della forza di un formidabile lampo di narrativa contemporanea. Tradotto con maestria da Alberto Pezzotta, il romanzo infatti non è come si potrebbe di primo acchito pensare una semplice novelization del film con DiCaprio, Pitt e Margot Robbie. Anzi. Se ne discosta. Ne approfondisce aspetti là solo accennati, ne risolve i nodi in maniera talvolta sorprendente. Insomma, senza poter naturalmente...