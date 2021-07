Proprio quel successo la porta, nella seconda metà degli anni ‘70 a girare il mondo come cantante: è proprio in quegli anni che Raffaella diventa una super star in Europa e in tutto il mondo latino. Escono anche «Fiesta», «Forte, Forte, forte» e soprattutto «A Far l’amore comincia tu», un clamoroso successo mondiale da 20 milioni di copie che l’ha portata ad esibirsi anche a Top of The Pops, il più celebre programma di classifiche della tv inglese.