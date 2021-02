Repubblicani trattati come gli ebrei durante l’Olocausto: bufera su Gina Carano

Un portavoce della Lucasfilm ha spiegato alla stampa che Carano «non è attualmente impiegata» dallo studio, di proprietà della Disney, e che non ci sono piani «per esserlo in futuro». Il portavoce ha poi precisato che i post dell’attrice «che denigrano le persone sulla base delle loro identità culturali e religiose sono ripugnanti e inaccettabili». In una storia di Instagram, Carano aveva condiviso un post dedicato alla persecuzione degli ebrei nella Germania nazista chiedendosi: «In che modo è diverso dall’odiare qualcuno per le sue opinioni politiche?». Il post, nel frattempo, è stato rimosso.

Carano ha interpretato Cara Dune in The Mandalorian e, precedentemente, si era resa protagonista di svariati commenti controversi. Da mesi, secondo la stampa specializzata, Lucasfilm stava cercando un motivo per licenziarla. Il post di mercoledì, beh, ha rappresentato l’ultima goccia. Lo scorso novembre, l’attrice in un tweet aveva preso in giro i demotratici e l’uso delle mascherine durante la pandemia. Prima ancora, aveva inviato un altro tweet nel quale, senza prove, parlava di presidenziali 2020 truccate. Tweet che, ovviamente, non sono stati digeriti dalla Lucasfilm. Al punto da scartare l’ipotesi, prima di arrivare al vero e proprio allontanamento, di affidare a Carano il ruolo di protagonista in alcuni spinoff di The Mandalorian in lavorazione.