Dopo il Metropolitan Museum of Art anche il MoMa, il museo di arte moderna a New York, riapre le sue porte. Il museo tornerà in funzione dal prossimo 27 agosto con ingressi contingentati limitati a cento persone all’ora. Sarà inoltre gratis fino al 27 settembre grazie ad una sponsorizzazione di un marchio di abbigliamento.

«Sono mesi che ci prepariamo attentamente per la riapertura del Museum of Modern Art - si legge in una nota - per assicurare il ritorno sicuro di staff e visitatori e siamo pronti a dare il benvenuto nel nostro museo di recente ingranditosi».