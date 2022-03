Nessuno potrebbe immaginare un Pasolini centena-rio, magari in buona salute, ma con quel velo sul viso, e quella lentezza del corpo, che i vegliardi hanno sempre. Ma se fosse arrivato ai cent’anni, non avremmo avuto dubbi che la sua mente sarebbe stata lucida e soprendente. Come fu per tutta la sua vita, interrotta tragicamente da un assassinio che ha ancora punti oscuri. E quella mente forse sarebbe stata rivolta al suo amore originario, alla pratica della poesia, e ancor più di allora, della poesia dia-lettale. Quel friulano che per lui è stata la lente più efficace per comprendere la cultura del suo tempo e immaginare quello che sarebbe accaduto.

Pier Paolo Pasolini è nato proprio 5 marzo del 1922, a Bologna. E questo è l’anno pasoliniano, e nel nostro tempo i centenari si celebrano. Ma per...