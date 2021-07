Dalla fantascienza di Alien e Blade Runner al thriller drammatico Nessuna verità. Dalla commedia de Il genio della truffa ai film storici d’azione come Il gladiatore, Le crociate - Kingdom of Heaven e Robin Hood: il quasi 84.enne sir Ridley Scott è un regista famoso per la propria versatilità. Attivo nell’ultimo anno con le riprese di House of Gucci (con Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani e Adam Driver in quello di Maurizio Gucci), il britannico conta di portare nelle sale entro ottobre un film ambientato nel Medioevo. Proprio ieri il primo trailer di The Last Duel è infatti stato pubblicato su YouTube dai 20th Century Studios, casa di produzione e distribuzione: Scott torna a parlare di scontri all’arma bianca dopo il suo debutto con I duellanti.