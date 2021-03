La prima, attesissima serata di Sanremo è andata. Senza pubblico, ma con un calciatore in più e un super ospite straordinario come Achille Lauro. Amadeus e Fiorello, insomma, sono riusciti a districarsi fra nuove proposte, big e applausi finti. Trovando anche tempo e modo per parlare di pandemia. Alle 13.30, intanto, tornerà la videodiretta di Mauro Rossi, che al termine della prima maratona sanremese ha già sfornato le sue pagelle. Ospiti di CdTalk/Aristonature, a questo giro, saranno Mattia Sacchi (giornalista CdT in diretta da Sanremo), George Merk (musicista e compositore, lo scorso anno al festival con Niente (Resilienza 74) cantata da Rita Pavone), Alex Intermite (giornalista, manager discografico e di concerti) nonché Roberto Cotroneo (giornalista e scrittore).