Sanremo, che succede? Gli ascolti sono in calo, le canzoni non sembrano convincere appieno e fra gli addetti ai lavori le discussioni si moltiplicano. La «crisi» del Festival è stata al centro della terza puntata di CdTalk/Aristonature. Mauro Rossi, a questo giro, è stato accompagnato dal cantante ticinese Paolo Meneguzzi, più volte in gara all’Ariston, Riccardo Pellegrini, voce e grande esperto sanremese di Radio 3i, Gabriele Censi, organizzatore di concerti, e Marcello Pelizzari, caporedattore di CdT.ch.