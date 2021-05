È certo universale e senza tempo l’ Histoire du Soldat di Igor Stravinskij. Non da ultimo grazie allo splendido libretto dello scrittore svizzero Charles-Ferdinand Ramuz, con il quale il compositore, esule in Svizzera in condizioni economiche assai precarie (ma a finanziare il progetto ci pensò l’industriale, mecenate e musicista Werner Reinhart, cui l’opera è dedicata) aveva stretto forti legami di amicizia. L’Histoire du Soldat fu concepita da entrambi gli artisti come spettacolo teatrale popolare e itinerante senza scene, senza canto, con pochi strumenti e pochi ruoli recitati. Ci fu però una sola rappresentazione, quella del 28 settembre 1918 al Théâtre Municipal di Losanna, a causa – ma guarda che strana coincidenza! – dell’epidemia di Spagnola che imperversa.

