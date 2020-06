Riscoprendo Willy Leiser

Capita di imbattersi a volte in personaggi, storie e idee così fuori dagli schemi da finire dimenticate per la fatica di comprenderne lo spessore e ripercorrerne la parabola scoprendone il valore e il significato. Un bel segnale controcorrente in questa direzione lo offre da oggi la Pinacoteca Züst di Rancate che affianca nelle sue sale alla notevole mostra su Jean Corty un approfondimento del tutto inconsueto dedicato alla figura di Willy Leiser (Bienne, 1918- Sala Capriasca, 1959) e al suo sodalizio umano ed artistico con la moglie Teresa Giupponi (Sciaffusa, 1922- Sala Capriasca, 1993).

Curata con passione e competenza da Giulio Foletti, supervisore anche del ricco catalogo, l’esposizione parte dalla Fondazione Leiser-Giupponi che ha sede nella suggestiva casa atelier dei coniugi a Sala...