La prima volta che incontrai Anthony Burgess, lo scrittore inglese autore del romanzo Arancia meccanica, fu nel 1988, a Milano. Ci demmo appuntamento in un ristorante cinese in zona Porta Garibaldi. Lui arrivò con la moglie e prima di sederci a un tavolo si mise a chiacchierare amabilmente in cantonese con i camerieri. Di quel pranzo ho un ricordo nitido. La luce che passava dalle vetrine sembrava inventata apposta per lui. Era una luce calda, strana, simile a quelle che racconta nella sua celebre trilogia malese. Lui che proprio nel Borneo aveva vissuto per molti anni. Il motivo del nostro incontro era una sua biografia su David H. Lawrence, l’autore de L’amante di Lady Chatterley, ma finimmo presto per parlare di Arancia meccanica e soprattutto di una sua storia della letteratura inglese...